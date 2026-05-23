5年目に入ったロシアによるウクライナ侵攻について、2026年5月21日放送の「深層NEWS」（BS日テレ）は2人のロシア情勢と軍事に詳しい専門家が今後の見通しを語ったが、4月にはウクライナのザポリージャ州でウクライナ軍が無人機と無人車両だけで一部の村を奪還したことを発表、映像とともに紹介した。ロシア側の徴兵、動員率より死傷率が上回っているでは、戦闘の主導権はウクライナに傾きはじめているのか。防衛研究所研究幹事の兵