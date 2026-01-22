Photo: junior

キャップみたいにサッと被れて、英国紳士の雰囲気も出せる。

そんな"いいとこ取り"なハンチングが「HUNT CAP」。日本人の骨格に合わせた、多くの人が似合いやすい帽子を手掛けるブランドJ-FITの新作です。

実際に使ってみた感想は“手軽に小粋なスタイルアップができる”ということ。日常はもちろんゴルフなどのスポーツにもぴったりな性能でしたので、皆さんにもその魅力をお届けしたいと思います。

誰でも使いやすい機能性ハンチング

「HUNT CAP」は名称からも推測できるとおりハンチングとキャップのハイブリッドスタイル。パッと見は英国の風を感じる帽子ですが、細部と機能の工夫でいろんな服装にも合わせやすくゴルフなどのスポーツにも使えるのが特長。

Image: CONFIDENCE STUDIO

ハンチング帽は19世紀頃に英国貴族が狩猟時に使ったのが起源。そのため日本人の骨格やスタイルには似合いにくいという課題がありました。

その点「HUNT CAP」は日本人の骨格に合わせて設計されているので、より多くの人が似合うを体感できるそうですよ。

英国スタイルを手軽に

さっそくいろんなスタイルと合わせてみました。英国由来なのでジャケットとの相性は良いですが、もっとカジュアルでもいい感じのアクセントになっているかと。

前や横からはハンチングらしい表情ですが、後ろからの見た目はキャップそのもの。渋さとカジュアル感のバランスがグッドで、これならパーカーなどに合わせてもオシャレかも。

快適機能でさらに使いやすい

帽子においてフィット感は重要。でも自分の頭に合う帽子に出会える機会って少なくないですか？

その点「HUNT CAP」はLLサイズを含む3サイズ展開かつ無段階アジャスターも備えているのがポイント。締め具合を調整すれば風が吹いても飛びにくいのも特長なんですよ。

他にもメッシュ素材で洗濯もOKなど、ゴルフなどのスポーツ利用で助かる機能が詰まっていました。

小顔効果も

一般的なハンチング帽だと浅く被る感じになって顔が大きく見える場合があり、どうしても似合わないと感じが出ることも。

一方で「HUNT CAP」は後ろ側がキャップに近いフォルムで深めにかぶれるのがポイント。つばのサイズも絶妙で小顔効果も期待できる良いシルエットだと感じました。

そもそも英国スタイルが好きな人はもちろんですが、やり過ぎない程度に個性も出るので、自分のスタイルがマンネリ化している人にもオススメだと感じました。

おトクな先行セールも開催されていたので、気になった人はぜひ商品ページでチェックしてみてください。

