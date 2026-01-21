投資にハマる水谷隼、ケタ違いの含み損 保有株紹介「何とかなるのかなぁ…」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が20日、自身のXを更新し、保有株の状況を明かし、ケタ違いの含み損を嘆いた。
【画像】ケタが違う！投資で爆損中の水谷隼の保有株
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えた。
また、自身のXでは株で爆損した際のスクショを投稿し、そこには「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
そんな中で今回は、保有株のダブルインバース日経を紹介し「ダブルインバース何とかなるのかなぁ…」と報告。先日仕込んだ同株は損切りせずに保有している状態で、20日現在の評価損益は−585万1270円（−10.23％）と表示されている。
