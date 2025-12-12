¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥¢¥Í¥Ã¥¯¥¹

¿åÃ«È»»á¡Ö¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¥È¥ë¥³¥ê¥é¤òÌó3600Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·Êó¹ð

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • Åìµþ¸ÞÎØÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»»á
  • 2Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿
  • ¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È¥È¥ë¥³¥ê¥é¤òÌó3600Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿

¢¡¿åÃ«È»»á¤¬¥È¥ë¥³¥ê¥é¹ØÆþ¤Ç¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ

µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¥É¥é¥Þ½Ð±é¤òÄ¾ÃÌÈ½¤·¤¿¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë ¡ÊC¡ËORICON NewS inc.
    ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¢À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò¡ÈÄ¾ÃÌÈ½¡É¡Ö¶ÚÆù¥â¥ê¥â¥ê¤Ç¤¹¡× 2025Ç¯12·î11Æü 20»þ49Ê¬
  • ·ÀÌó¹¹²þ¤ò½ª¤¨¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Îº£µÜ·òÂÀ
    ¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û£±²¯±ß¸º¤Îº£µÜ·òÂÀ¡ÖÅöÁ³¤Î¤³¤È¡×¡¡Íèµ¨¥·¥ç¡¼¥È°ìËÜ²ò½ü¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦»þ¡× 2025Ç¯12·î6Æü 17»þ10Ê¬
  • ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤óºÊ¤ÎÀÁµá´þµÑ¡¡»¨»ïµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»Ç§¤á¤º
    ÃçËÜ¹©»ö¤µ¤óºÊ¤ÎÀÁµá´þµÑ¡¡»¨»ïµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀÔÌÂ»Ç§¤á¤º 2025Ç¯12·î12Æü 17»þ44Ê¬
  • SSK¤¬¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º²¬ÅÄ½ÓºÈÁª¼ê¡¡°úÂàµ­Ç°T¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­12/14¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£
    SSK¤¬¡ÖÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º²¬ÅÄ½ÓºÈÁª¼ê¡¡°úÂàµ­Ç°T¥·¥ã¥Ä¡×¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä´ü´Ö¤ò¡¢¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤­12/14¤Þ¤Ç±äÄ¹¡£ 2025Ç¯12·î8Æü 18»þ30Ê¬
  • µð¿Í¡¦µµ°æÁ±¹Ô¥³¡¼¥Á
    ¡Úµð¿Í¡Ûµµ°æÁ±¹Ô°ìÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤¬Ä©¤à­àÁöÎÝ²þ³×­á¡¡¥Ê¥¤¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê°Õ¼±²þ³× 2025Ç¯12·î8Æü 5»þ0Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×µþÅÔ¤ÇÈ¯É½
    2. 2. ÇÐÍ¥¤ÎË¾·îÍ´¼£¤µ¤ó 11·î¤Ë»àµî
    3. 3. ¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç½é¤Î±é²Î
    4. 4. ¥Æ¥ìÄ«Å¾Íî»à »£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤«
    5. 5. Ä¥ËÜ Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×
    6. 6. ¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÎºÊ¡ÖÄ°ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
    7. 7. Î®¹Ô¸ì ²áÏ«»à°äÂ²¤é¤¬¹³µÄ¤ÎÀ¼
    8. 8. ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥¤¥Ã¥­¸«¾å±Ç¤Ø
    9. 9. ¤ì¤¤¤ïµÄ°÷ ¹ñ²ñ¤ÇÀ¯¸¢¤òÌÔÈãÈ½
    10. 10. Ì©²ñÁê¼ê¤¬Âà¿¦¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÏØÞØ¬¡×
    1. 11. Æü¥Æ¥ì¡¢¿·µ¿ÏÇÉâ¾å¤ÇÁûÆ°³ÈÂç
    2. 12. BE:FIRST¡¦LEO ¥â¥Ç¥ë¤È¸òºÝ¤«
    3. 13. ÉÔÎÑÊóÆ»¤Î½÷Í¥¤ò¡Ö4Ç¯½Ð¶Ø¡×¤Ë
    4. 14. À¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¹ñ¥é¥ó¥¯2025
    5. 15. 0ºÐÃË»ù¤¬¤Ï¤·¤«´¶À÷ 1Æü¤ËÆþ¹ñ
    6. 16. Äï¤ÏÆ®ÉÂ¡Ä7ºÐ·»¤¬¥µ¥ó¥¿¤Ë¼ê»æ
    7. 17. ¡Ö¥­¥ó¥È¥ê¡×ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¶ÛÄ¥Áö¤ë
    8. 18. ÊÆ»³Î´°ì»á¤Ë¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡×
    9. 19. ¾¾ËÜ¿Í»Ö½ä¤ëÁÊ¾Ù¡Ö´°Á´¾¡Íø¡×
    10. 20. ²£»³Íµ¤¬¹üÀÞ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬È¯É½
    1. 1. º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡Ö·§¡×µþÅÔ¤ÇÈ¯É½
    2. 2. ¥Æ¥ìÄ«Å¾Íî»à »£±ÆÃæ¤À¤Ã¤¿¤«
    3. 3. Ì©²ñÁê¼ê¤¬Âà¿¦¡Ö±ü¤µ¤ó¤ÏØÞØ¬¡×
    4. 4. 0ºÐÃË»ù¤¬¤Ï¤·¤«´¶À÷ 1Æü¤ËÆþ¹ñ
    5. 5. ¹â¹»¤Ë¡ÖÊñÃú½÷¡×¼áÊü¤µ¤ìÆþ±¡¤«
    6. 6. ÃË»ù¸«¤ë¤È¤ï¤¯¤ï¤¯ ½Î¹Ö»ÕÂáÊá
    7. 7. ¥¬¥é¥¬¥é¡Ä¾ÆÆù¥é¥¤¥¯ÊÄÅ¹Â³½Ð¤«
    8. 8. ¥¢¥¸¥¢¿ÍÙèÙé? ¼Ì¿¿¤¬ÈãÈ½½¸¤á¤ë
    9. 9. ¾®Àî»á ¤¢¤Þ¤ê¤ËÈó¾ï¼±¤Ê²áµî
    10. 10. ÌµÍý¤ä¤ê¥­¥¹ ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð
    1. 11. ÎÄ½Æ¸í¼Í ¥¯¥Þ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤òÄóÁÊ¤Ø
    2. 12. °¦»Ò¤µ¤Þ°¦ÍÑ Ê¸Ë¼¶ñ¤¬ÇúÇä¤ì¤«
    3. 13. ÀÄ¿¹¸©¤Ê¤É¤Ç¿ÌÅÙ4 ÄÅÇÈÃí°ÕÊó
    4. 14. Á°ß·Í§ºî»á¡Ö²ÝÀÇ¶¯²½¡×¤Ëµ¿Ìä
    5. 15. ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ÖÍ½Äê¥Ê¥·¡×È¾¿ôÄ¶¤Ë
    6. 16. ¡ÖÅ´ÏÓDASH¡×ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Î¶õµ¤¤«
    7. 17. ¹âÎð¼Ô¤Î¼Ö ¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹Æâ¤òÁö¹Ô
    8. 18. Ãæ¤Ç¹Ò¶õ·ô¶¯À©¥­¥ã¥ó¥»¥ëÁê¼¡¤°
    9. 19. ËýÀ­±ê¾É¤Î¸¶°øÊª¼Á¡ÖHLF¡×ÆÃÄê
    10. 20. ¾¦ÉÊPR¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ËÀ¸À®AI¤ò¢ª¼Õºá
    1. 1. Î®¹Ô¸ì ²áÏ«»à°äÂ²¤é¤¬¹³µÄ¤ÎÀ¼
    2. 2. ¡Ö¶õ¼¼ÀÇ¡×¹ñÌ±Ì±¼ç¤¬Ë¡°Æ¤òÄó½Ð
    3. 3. ËãÀ¸»á ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡Ö¤É¤è¡¼¤ó¡×
    4. 4. µ¤¾ÝÄ£¤ÎÃÏ°èÌ¾É½¼¨ ²þ¤á¤µ¤»¤ë
    5. 5. ¤ª¤³¤á·ô¤ËÂ³¤­¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ë´¶¡×
    6. 6. Ä¶¥Û¥ï¥¤¥È´ë¶ÈÂà¿¦¤·¡Ä¾×·â·ëËö
    7. 7. ¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¤Ç¥µ¥¯¥é¹Ô°Ù? ÇÈÌæ
    8. 8. °ËÆ£»í¿¥¤µ¤ó¡ÖÌÜ·â¼Ô¡×¤Ø¤Î»×¤¤
    9. 9. ¹â»Ô¼óÁê¤ÏÌó341Ëü±ß¡¡¹ñ²È¸øÌ³°÷¤ËÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹»Ùµë¡¡°ìÈÌ¿¦¤ÎÊ¿¶ÑÌó70Ëü2200±ß
    10. 10. ½¸ÃÄËü°ú¤­ ÆüËÜ¤Ç¤â½èÈ³¤µ¤ì¤ë?
    1. 11. ÇîÊóÆ²¹õ»ú ÅÅÄÌ¤Ï3´üÀÖ»ú¤Î¥ï¥±
    2. 12. ¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×JAµßºÑ¤·¤¿¤¤¤À¤±?
    3. 13. ÂæÏÑ½ä¤ë¼óÁêÅúÊÛ ¤½¤Î¾ì¤ÇÈ½ÃÇ?
    4. 14. ¡ÖÁ°Ç¤¤ÎÇÀ¿åÂç¿Ã¡×¤ËºÆ¤ÓµÓ¸÷
    5. 15. ÀâÌÀ¤¬ÆóÅ¾»°Å¾ ´±Ë¼Ä¹´±¤¬¼Õºá
    6. 16. ¡Ö¹ÄµïºâÉÛ¡×¤¬¿Íµ¤¢ªÅ¾Çä¤â²£¹Ô
    7. 17. µÊ¶Û¤À µðÂç»ÜÀß¡ÖÀ®¤ì¤Î²Ì¤Æ¡×
    8. 18. ²¿¤¬ÊØÍø¡©¡Ö²¹ÅÙÄ´Àá¥±¥È¥ë¡×
    9. 19. Êì»àË´ È¯¸«¤¹¤ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¶Ð
    10. 20. ¥º¥Ü¥ó²¼¤í¤·²¼È¾¿È´Ý½Ð¤·¤ÇÀäÌ¿
    1. 1. À¤³¦¤ÇºÇ¤â¶¯¤¤¹ñ¥é¥ó¥¯2025
    2. 2. ¡ÖÊ¿ÏÂ²õ¤¹¡×ÆüËÜ¤ÇÌÜ¤òµ¿¤¦¸÷·Ê
    3. 3. À¸¸å21¥«·î¤Ç100m±Ë¤®ÀÚ¤ë ÏÃÂê
    4. 4. ¥×¡¼¥Á¥ó»á¤ÎÁ°¤Ç¸øÁ³¤ÈÀ¯¸¢ÈãÈ½
    5. 5. µ´ÌÇ±Ç²è¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ãæ¹ñ¤Ç½ªÎ»
    6. 6. ÊÆ¤¬¡ÖÂæÏÑÍ­»ö²ðÆþ¡×¼¨º¶¤Ë¸ÀµÚ
    7. 7. Ãæ¹ñ¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»¡×¤¬´Ú¹ñ¤ËÊÑËÆ¤«
    8. 8. OpenAI¡Ö¶ÛµÞ»öÂÖ¡×È¯Îá¤Î¸½ºß
    9. 9. Ãæ¹ñ»æ¡ÖÆüËÜ¤Î±³¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿¡×
    10. 10. »öÌ³½ê¤ä¼Ö¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò²¡¼ý¡Ä¡Ø¹¾Æî¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤Î²Î¼êPSY¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÜºº¤Î¶¯ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë
    1. 11. ChatGPT¤¬Êì»¦³²¤òÂ¥¤¹ ÊÆ¤ÇÄóÁÊ
    2. 12. ÊÆ¥¿¥¤¥à»ï¤¬¡Öº£Ç¯¤Î¿Í¡×È¯É½
    3. 13. ¡Öµ´ÌÇ¡×Ãæ¹ñ¤Ç¾å±Ç±äÄ¹¤µ¤ì¤º
    4. 14. ÆüËÜÀ½Å´¤ÎÂ»³²Çå½þ¤¬³ÎÄê ´Ú¹ñ
    5. 15. ÆüÊÆÆ±ÌÁ°Ý»ý¤·Ãæ¹ñ¤È¶¨ÎÏ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢ÂÐÎ©¤«¤éµ÷Î¥
    6. 16. ÂæÏÑ¤¬É¾²Á¤¹¤ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Îº¬Äì
    7. 17. ¥¼¥ì¥ó¥¹¥­¡¼»á¤¬ÊÆ¤ËÏÂÊ¿°ÆÄó¼¨
    8. 18. ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡ÖSora¡×¤Ë¥­¥ã¥éÄó¶¡
    9. 19. ´Ú¹ñ¶¥±Ë½÷»ÒÁª¼ê °Õ³°¤ÊÈþËÆ
    10. 20. Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÂæÏÑÃÏ°Ì¡×½ä¤êÈ¿ÏÀ
    1. 1. »°ÌÚÃ«»á¡Ö¶âÍ»ÁýÀÇ¤Ï¤ä¤á¤Æ¡×
    2. 2. ´ÉÍý¿¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§
    3. 3. È¯Ã£¾ã³²? ¾®4ÃË»ù¤ÎËÜÅö¤Î¸¶°ø
    4. 4. ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤ËÌó1550²¯±ß¤ò½Ð»ñ
    5. 5. d¥«¡¼¥É ÍèÇ¯¤«¤é´Ô¸µÎ¨È¾¸º¤â
    6. 6. ÃÝÃæ»á ²¬ÅÄ»á¤Ï³°¸ò¥»¥ó¥¹·çÇ¡
    7. 7. ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶âÀ©ÅÙ¡Ö·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
    8. 8. ÎëÌÚÇÀÁê¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÃÍ²¼¤²É½ÌÀ
    9. 9. Éü³è¤Ê¤é¤º °ìÉô¥Õ¥í¥¢´°Á´ÊÄº¿
    10. 10. ¥¹¥¿¥Ð¡Ö¤Þ¤¿Íè¤¿¤¯¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¡×
    1. 11. ËÙ¹¾»á¡ÖÍÄ¤¤Æü¤Î¿©Âî¡×¸ì¤ë
    2. 12. ¥¢¥¹¥¯¥ë ¸Ä¿Í¾ðÊóÎ®½Ð74Ëü·ï
    3. 13. ÊÆ¹ñÆâ¤Ç¹­¤¬¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×Èè¤ì¡×
    4. 14. ¤Ê¤¼? ¿·¿À¸Í±ØÄ¾·ë¤â¶õ¼¼70%¡¡
    5. 15. ÌÀ¼£°ÂÅÄ¸µ¿¦°÷ ¸ÜµÒ¤Î2²¯±ßº¾¼è
    6. 16. ¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤Î¿·AI¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½
    7. 17. ¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤Ë¤â±Æ¶Á
    8. 18. ¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨ÇÑ»ß¤Ø
    9. 19. Ç¯¼ý1000Ëü±ßÄ¶¼Ò°÷¤¬Â¿¤¤¶È¼ï
    10. 20. ²È¹ØÆþ ½éÇ¯ÅÙ¤ÎÀÇ¶â¼êÂ³¤­²òÀâ
    1. 1. ³Ú¥â¥Ð¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤¿¤é¥ä¥Ð¤«¤Ã¤¿
    2. 2. ¥Þ¥¤¥Ê¤Î¼é¤ê ¥Á¥¿¥óÀ½¥±¡¼¥¹
    3. 3. UberEats Äã½êÆÀ¼Ô¤Û¤ÉÍøÍÑ¤¹¤ë?
    4. 4. ¥À¥¤¥½¡¼¤Î¡Ö¼ª¤«¤­¥«¥á¥é¡×
    5. 5. UNIQLO ¥Ò¡¼¥È¥Æ¥Ã¥¯ÁÇºà¤ÎÌÓÉÛ
    6. 6. Åì¥¢¥¸¥¢¤Î1¿ÍÅö¤¿¤êGDP¤ò²Ä»ë²½
    7. 7. OpenAI¤¬¡ÖGPT-5.2¡×È¯É½¡¢GeminiµÞ¿­¤Ç¡È¥³¡¼¥É¥ì¥Ã¥É¡ÉÈ¯Æ°²¼¤ÎºÇ¿·AI¥â¥Ç¥ë
    8. 8. ³ÚÅ·¤¬°ìÉô¤Î¾¦ÉÊ¤ò»î¸³Åª¤ËÈÎÇä
    9. 9. OpenAI¤äAnthropic¤Ê¤É¤¬AI¶È³¦ÃÄÂÎ¡ÖAgentic AI Foundation¡×ÀßÎ©¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡©
    10. 10. ChatGPT¾å¤ÇPhotoshop¤¬ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¡¢¥¢¥É¥Ó¤ÈOpenAI¤¬Äó·È
    1. 11. ¼Â¼Á4Ç¯Çû¤ê ²óÀþ¤ò·ÀÌó¤·¤Æ¼ºÇÔ
    2. 12. ¥µ¥ó¥ê¥ª¥°¥Ã¥º 12·î4Æü¤«¤é¼õÉÕ
    3. 13. ²£¤«¤é¸«¤¿¤È¤­¤ÎÇö¤µ¤¬°Û¼¡¸µ¡£¥ì¥È¥í¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
    4. 14. SwitchBot¤Ç³ð¤¨¤ëÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·
    5. 15. iPad¤Î¥¦¥¤¥ó¥É¥¦Áàºî¤ÎÍ×¡ª¡ÖSplit View¡×¤È¡ÖSlide Over¡×¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤è¤¦ - iPad¥Ñ¥½¥³¥ó²½¹ÖºÂ
    6. 16. ¥¤¥¿¥ó¥¸¡¢ÉÔÆ°»ºÄÂÂß¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¡¦ÅÅ»Ò²½ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü
    7. 17. ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¤ÎÌ¾Ìç¡Ö¥Ö¥¬¥Ã¥Æ¥£¡×¤Ï¡¢ÅÝ»º¤ò·Ð¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ²ÚÎï¤ËÉü³è¤·¤¿
    8. 18. Gemini 3 OpenAI¤ÇÈó¾ï»öÂÖÀë¸À
    9. 19. SEVENTEEN¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¥¹¥­¥ó¥±¥¢¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸ì¤ë¡¡¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥­¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì
    10. 20. Linux¥«¡¼¥Í¥ë¤Ø¤ÎRustÆ³Æþ¤ÏÄêÃå¤·¤¿¤È¤Î¹ç°Õ¡¢¡Ö¼Â¸³Åª¡×¥¿¥°¤ò³°¤¹¤³¤È¤¬·èÄê
    1. 1. Ä¥ËÜ Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×
    2. 2. ¡ÚMLB¡Û¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎÂ©»Ò¡¦¥·¥ç¥¦¥¨¥¤¡¡¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³ØÌîµåÉô¤ËÆþÃÄ¡¡¹â¹»¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤ÏÉã¤¬´ÑÀï¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
    3. 3. Í¦Âà¢ªÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ö°ì¶¯ÂÎÀ©¡×¤Ø
    4. 4. Ä¥ËÜ¤ò½±¤¦Ë½¸À ¿åÃ«È»»á¤¬ÅÜ¤ê
    5. 5. Ãæ¹ñ¥¨¡¼¥¹¤¬ÆüËÜÁª¼ê¤È¤ªÃý¤ê
    6. 6. ¤¨¤Ê¤³¤Ø¡Ö¤¹¤´¤¤ÂÎ¤·¤Æ¤ë¤Ê¤¢¡×
    7. 7. Àî¹ç½Ó°ì»á¡ÖÌ¿Íî¤È¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
    8. 8. Ä¥ËÜÃÒÏÂ º£²ó¤Ï±þ±ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿
    9. 9. ¡ÖÂ¿¤¯¤Í¡×Í­ÇÏµ­Ç°¤ÎÈ¯É½¤Ë¾×·â
    10. 10. »³ËÜÍ³¿­WBC½Ð¾ì¤Ø Ï¯´õ¤Ï¸«Á÷¤ê
    1. 11. F1³ÑÅÄ ´¶¼Õ¤ÎÅê¹Æ¤¬¡ÖÂçÁûÆ°¡×
    2. 12. ¡ÖÇä¤ì¤Ð²¯¤Ç¤¹¡×ÃæÅÄæÆ»á¤¬¹ðÇò
    3. 13. ¤¤¤ÄÍú¤¯¤ó¤À ¶ÍÀ¸°ìÇÏ¤Î·¤ÈÎÇä
    4. 14. °¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¥ä¥¸ µð¿Í¤Î°Û¾ï»öÂÖ
    5. 15. Í³¿­¤Ë¿·¾Î¹æ ÂçÃ«¤ËÂ³¤¯²÷µó
    6. 16. ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿åÃ«¡¡±Ñ¹ñÂåÉ½¤Ç¤ÎWBC½Ð¾ì²ÄÇ½À­¡¡Éã¤ÈÁÄÉã¤¬µì±Ñ¹ñÎÎ¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢½Ð¿È
    7. 17. ÂçÃ«¤ÎÍ×Ë¾¤Ç³«È¯ °ÛÎã¤ÎÈ¯Çä¤Ø
    8. 18. ÏÂÅÄ&Æ£²¬ JRAÄ´¶µ»Õ»î¸³¹ç³Ê
    9. 19. µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¡Ö¼ºË¾¡×
    10. 20. ³ÑÃæ¡ÖÀÇ¶â¤·¤ó¤É¤¤¡×²ÈÇäµÑ¤«
    1. 1. ÇÐÍ¥¤ÎË¾·îÍ´¼£¤µ¤ó 11·î¤Ë»àµî
    2. 2. ¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç½é¤Î±é²Î
    3. 3. ¿å¸¶¼õ·º¼Ô¤ÎºÊ¡ÖÄ°ÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×
    4. 4. ¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥¤¥Ã¥­¸«¾å±Ç¤Ø
    5. 5. ¤ì¤¤¤ïµÄ°÷ ¹ñ²ñ¤ÇÀ¯¸¢¤òÌÔÈãÈ½
    6. 6. Æü¥Æ¥ì¡¢¿·µ¿ÏÇÉâ¾å¤ÇÁûÆ°³ÈÂç
    7. 7. BE:FIRST¡¦LEO ¥â¥Ç¥ë¤È¸òºÝ¤«
    8. 8. ÉÔÎÑÊóÆ»¤Î½÷Í¥¤ò¡Ö4Ç¯½Ð¶Ø¡×¤Ë
    9. 9. ¡Ö¥­¥ó¥È¥ê¡×ÂÇ¤Á¾å¤²¤Ç¶ÛÄ¥Áö¤ë
    10. 10. ²£»³Íµ¤¬¹üÀÞ ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬È¯É½
    1. 11. ÊÆ»³Î´°ì»á¤Ë¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡×
    2. 12. ¾¾ËÜ¿Í»Ö½ä¤ëÁÊ¾Ù¡Ö´°Á´¾¡Íø¡×
    3. 13. ¤¯¤ë¤Þ ·Ä±þÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤¿ÍýÍ³
    4. 14. Ìó1000ÂæÀ¸»º ¸¸¤ÎÌ¾¼Ö½êÍ­¤«
    5. 15. ¼¼°æÍ¤·î»áÅÜ¤ê¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ¡×
    6. 16. FNS²ÎÍØº×¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤Ë¿´ÇÛÁê¼¡¤°
    7. 17. ¡Ö¥´¥Á¡×¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÈáÌÄ
    8. 18. ÆâÂ¼¸÷ÎÉ¤È¥Æ¥ìÄ«¤Î¡Ö°ø±ï¡×»ØÅ¦
    9. 19. ¾¾Â¼ ·ëº§È¯É½¤ÎÄ¾Á°¤ËÇúÃÆÈ¯¸À
    10. 20. ÍýÁÛ¤ÏÆý¼óÉáÄÌ ¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó°ú¤¯
    1. 1. Äï¤ÏÆ®ÉÂ¡Ä7ºÐ·»¤¬¥µ¥ó¥¿¤Ë¼ê»æ
    2. 2. ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¡Ö¥­¥Ã¥º¥¢¥¦¥¿¡¼¡×¤òÂç¿Í¤¬Ãå¤ë¤Î¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡¢Î®¹Ô¤Î¥ï¥±¤Ï¡©
    3. 3. ¡Ö°ìÌ£°ã¤¦¡×ÊÆÊ´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
    4. 4. ¡ÖÂñÍñ¡×¤ÎÈëÌ©¤¬Ì¼¤Ë¥Ð¥ì¤¿Æü
    5. 5. 77ºÐ½÷À­ Ë´¤­Ì¼¤ÈÀ®Ê©¤·¤¿¤¤
    6. 6. ¥Ñ¥Ñ¤Ï¤É¤³? »Ò¤É¤â½ý¤Ä¤¯NG²óÅú
    7. 7. ¹â²Á³ÊÂÓ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Î¾¡¤Á¶Ú
    8. 8. »Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥È¥é¥¦¥Þ¥ì¥Ù¥ë¤ÎºÆº§
    9. 9. ¥»¥Ö¥ó ¾Æ¤­Î©¤Æ¥Ñ¥ó¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë?
    10. 10. ¤ä¤Ã¤ÈÇã¤¨¤¿ seria¤ÎÌÓÌµ¤Û¤¦¤­
    1. 11. 40¡¦50Âå¤Ë»÷¹ç¤¦ ¤·¤Þ¤à¤é±©¿¥
    2. 12. ÆÚ¤³¤ÞÆù¤ÈÇòºÚ¤ÎÌ£Á¹¤Ê¤Ù¥ì¥·¥Ô
    3. 13. ¡ÖÌµÎÁ¤Î¿å¡×Íê¤àÃËÀ­¤ÎËÜ²»
    4. 14. ²È¤Ç¾ï¤Ë¼ª¤òºÉ¤°É× ÂÐ½èË¡¤Ï?
    5. 15. ¡ÖÏÂÂ¿ÅÄ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©º´²ì¸©Ì±¤Ê¤é³Ú¾¡¡Ä¡ª¡©
    6. 16. °Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤Ç¯²ì¾õ¤Î¥Þ¥Ê¡¼
    7. 17. Îø¿Í¤Ø¤ÎLINE¤¬´ûÆÉ34¤Ë ÂçÈ¿¶Á
    8. 18. ¡Ö´ãÌÜ¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤µ¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
    9. 19. ¼ê·Ú¤Ê¡Ö¥ï¡¼¥¯¥Þ¥ó¡×¤Î¥Ð¥Ã¥°
    10. 20. Î®¹Ô¤È¥º¥ì¤Æ¸«¤¨¤ëÂç¿Í¥Ø¥¢

    ¤¶¤Ã¤¯¤ê3¹ÔÍ×Ìó¤ò¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°¤ËËä¤á¹þ¤à

    ¥­¥ã¥ó¥»¥ë
    ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ö¥í¥°Ëä¤á¹þ¤ß¥³¡¼¥É¤ò¼èÆÀ