Åìµþ¸ÞÎØÂîµåº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¿åÃ«È»»á 2Æü¤Þ¤Ç¤ËX¤Ç¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿ ¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤È¥È¥ë¥³¥ê¥é¤òÌó3600Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿ ¢¡¿åÃ«È»»á¤¬¥È¥ë¥³¥ê¥é¹ØÆþ¤Ç¡Ö¤â¤¦½ª¤ï¤ê¡×¤ÈÅê¹Æ¤Ä¤¤¤Ë¶ØÃÇ¤ÎÄÌ²ß¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿🇹🇷¤â¤¦½ª¤ï¤ê¼ê¿ôÎÁ¤À¤±¤Ç28Ëü😹 pic.twitter.com/oUrSn1TyoK— ¿åÃ«È»🏓Jun Mizutani (@Mizutani__Jun) December 11, 2025