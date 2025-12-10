高市首相の台湾有事発言から日中間の緊張関係が高まるなか、11月30日から12月7日まで中国の成都で開かれていた卓球混合団体ワールドカップで、今までにはない観客の対応があった。2025年12月9日の情報番組「ひるおび」（TBS系）に東京五輪卓球混合ダブルスの金メダリスト水谷隼さんが出演、その異様な光景を語った。常に監視されているような異様な雰囲気水谷さんは2008年から10年まで中国のスーパーリーグで活動、「中国で悪い対