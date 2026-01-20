この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」を更新。「【ドカ雪】次第にJPCZ明瞭化 関東も一部積雪か 週後半は日本海側で記録的な大雪のおそれ」と題した動画で、25日にかけて日本列島に流れ込む寒波とそれに伴う大雪の最新情報を解説した。特に23日までの24時間で北陸地方で130cmという降雪が予想されており、記録的な大雪になる恐れがあると警鐘を鳴らしている。



松浦氏によると、21日の日中からJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）が次第に明瞭になり、午後には山陰から近畿の日本海側で雪が強まる見込みである。上空の寒気は、大雪の目安とされる-36℃のラインが21日夜には北陸地方まで南下し、平地での雪の目安である-30℃のラインは関東付近まで達する予測だ。



また、日本海側だけでなく、関東沖にもシアライン（風の収束帯）が形成される。この影響で、21日には静岡県東部や山梨県、神奈川県西部といった関東甲信や東海地方の山沿いでも雪が降り、積雪の可能性があると指摘した。MSMモデルとGSMモデルで予測にばらつきはあるものの、峠道などでは十分な注意が必要である。



今回の寒波で最も警戒すべきは降雪量だ。気象庁の全般気象情報によると、22日18時までの24時間降雪量は東北・北陸地方で100cm、近畿・中国地方で70cmと予想されている。さらに、23日18時までの24時間では、北陸地方で130cmという驚異的な数字が予測されている。松浦氏はこの数値について「あまり見ない数字。場合によっては記録的な大雪になる」と述べ、最大限の警戒を呼びかけた。早期注意情報でも、新潟県では21日から23日にかけて警報級の大雪となる可能性が「高」と示されている。



25日にかけて続く今回の寒波では、特に日本海側の地域で記録的な大雪となる恐れがある。交通機関への大規模な影響や、車両の立ち往生、停電などのリスクに備え、最新の気象情報や交通情報をこまめに確認し、不要不急の外出を控えるなどの対策が求められる。