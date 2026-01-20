「マリリン・モンローよりも…」女子バレー元日本代表が水色の“ゴルフウェア姿”を披露「スーパー素敵です」

狩野舞子さんのゴルフウェア姿に反響が寄せられた(C)産経新聞社

バレーボール女子元日本代表の狩野舞子さんが、自身のインスタグラムでゴルフウェア姿を披露し、多くの反響が寄せられた。

【写真】ゴルフクラブを持って…水色のウェア姿で微笑む狩野舞子さんをチェック

狩野さんは、インスタで「ACCORDIA GOLFのゴルフメディア『SHIBAFU』に掲載していただきました」と明かし、「私がゴルフにハマった経緯、私が思うゴルフの魅力などなどお話しさせてもらってます ぜひご覧ください」と、ファンに呼びかけた。

水色とベージュでコーディネートされたゴルフウェア姿で、クラブを持って微笑む姿などを披露すると、ファンからは「このメイク新鮮できゃわ」「とても素敵です お似合いです」「この昭和生まれの女の子はマリリン・モンローよりもかわいいね」「カラーボール見て微笑んでるの素敵です」「スーパー素敵です」と、絶賛の声が多く届けられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]