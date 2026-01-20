ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、高市早苗首相（６４、自民党総裁）が衆院解散を表明したことを報じた。

高市首相は１９日、首相官邸で記者会見を開き、２３日召集の通常国会冒頭で衆院を解散すると表明した。長期化する物価高対応や、自民と日本維新の会による連立政権の枠組みについて信を問うと強調。過半数に達しなかった場合は退陣するとも明言した。衆院選は「２７日公示、２月８日投開票で行われる。「自分たちで未来をつくる選挙」と命名した。

総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「昨日夕方、高市総理が会見をしました。みなさんはどういう気持ちで高市さんのコメントを聞いたでしょうか」と視聴者に問いかけるように伝え、「『高市早苗が内閣総理大臣で良いのかどうかを決めてもらいたい』というふうに話していましたけれども、ただ、今支持率が８０％近いわけで『高市さんでいいですよ』とみなさんが言っているんだと思うのですが、ただ自民党が議席をもっとたくさんとって、そしてどんどん政策を進めていくことを信任してもらいたいということだと思います」と私見を続けた。