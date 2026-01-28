1月27日に衆院選が公示され、与野党の党首が各地で第一声のマイクを握った。自民党の高市早苗総裁（64）、国民民主党の玉木雄一郎代表（56）をはじめ、多くが東京などの都市部を選ぶなか、青森県・弘前市に乗り込んだのが、中道改革連合の野田佳彦共同代表（68）だ。’90年2月以来、36年ぶりに行われる真冬の国政選挙。特に大雪が降る地域では、有権者の投票行動に大きな影響が出る可能性もあるため、高市氏の衆院解散の時期をめぐ