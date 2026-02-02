ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 消費税12％案が浮上か、衝撃を受ける声が続出「普通に大事件」 中道改革連合 チームみらい 参政党 所得税 国民民主党 日本維新の会 消費税 物価 スパイ 女性自身 消費税12％案が浮上か、衝撃を受ける声が続出「普通に大事件」 2026年2月2日 18時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1日にYouTubeチャンネル「ReHacQ」で、衆院選の候補者による討論会を開催 自民党の黒崎ゆういち氏は、消費税12%案は「きてないわけではない」と明言 コメント欄には「普通に大事件だろ」など、衝撃を受ける声が続出した 記事を読む おすすめ記事 動物の脱走を想定した捕獲訓練 ｢もし逃げても万全の対応ができるように｣ レッサーパンダ役の職員が園内を逃げ回る 名古屋･東山動植物園 2026年2月2日 19時37分 「バスは来ません」 JRバスが元「東京行き高速バスのバス停」を“老人ホーム”に寄贈した深い理由 なぜそこに「ウソのバス停」を？ 2026年1月30日 9時42分 「クソ野郎…」香取慎吾（49）、生配信中に寄せられたコメントで一時中断するハプニング 2026年2月2日 18時31分 《“お前の足を切って渡すから足を出せ”50代姉を監禁・暴行》「インターホンを押しても出ない」「高級外車が2台」市川陽崇・奈美容疑者夫妻 “恐怖の二世帯住宅”への近隣証言 2026年2月2日 16時15分 三山凌輝 ソロ歌手デビューを発表 近日中にデジタルシングル発売へ 俳優、歌手、社長業の“三刀流” 2026年2月2日 20時6分