1月27日に公示となった真冬の衆議院選挙。投開票日は2月8日で、解散から投開票日まではわずか16日間と“戦後最短クラス”の超短期決戦となっている。各所で選挙運動が行われる中、1月26日に自民党の公式YouTubeで公開された動画が注目を集めている。【写真】1日1000万回再生！？物議を醸している自民党のPR動画自民党動画が物議「関心が寄せられたのは、『【高市総裁メッセージ】日本列島を、強く豊かに。』というタイトルで公開