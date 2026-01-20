英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版が発表

ドジャース・大谷翔平投手の“知名度”が判明した。英国に本社を置く市場調査会社「YouGov」の米国版はこのほど、現役で活躍する最も人気のあるスポーツ界の著名人（2025年第4四半期）を公開。大谷は成人全体で9位にランクインした。

全体1位はジョン・シナ（55％）、2位はシモーネ・バイルズ（54％）、3位にレブロン・ジェームス（48％）が入った。そして37％を集めた大谷が9位に選ばれている。米国出身以外の選手では、リオネル・メッシ（11位／35％）を上回り最高位だった。

様々な調査カテゴリーが用意されており、大谷は「男性部門」で5位（49％）、「女性部門」で24位（24％）。また、「ミレニアル世代（20代後半〜40代前半）」では6位（42％）、「X世代（40代中盤〜60歳）」では19位（31％）、「ベビーブーマー（60代〜80歳）」では13位（36％）だった。全体部門では、球界2位のアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）でも27位（29％）、3位のムーキー・ベッツ内野手（ドジャース）が28％（31位）であり、大谷が際立っている。

エンゼルス時代を含め通算4度のMVPを誇るスーパースター。2023年12月は当時スポーツ史上最高額の10年総額7億ドル（当時1014億円）でドジャースに移籍し、さらにスターダムを駆け上がった。西の名門ではさらに成績を残し、チームも2年連続でワールドシリーズ制覇。先日は米スポーツ経済メディア「Sportico」によると、大谷の2025年度の副収入は1億ドル（約158億円）でアスリート1位に選ばれたが、その存在は改めて特別なものとなっている。（Full-Count編集部）