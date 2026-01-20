ÃÔ´ÁÈï³²¡¢ÃËÀ15¡ó¤¬·Ð¸³¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¡×Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÇÀ¼¤ò¼º¤¤¡Ä¡ÖÃËÀ¤ÎÀË½ÎÏÈï³²¡×¤Ï¤Ê¤¼¡ÈÉ½¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡É¤Î¤«¡©
¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤¬ÅþÍè¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÁý¤¨¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÃÔ´ÁÈï³²¡×¤À¡£ÅìµþÅÔ¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃÔ´ÁÈï³²¼ÂÂÖÇÄ°®Ä´ºº·ë²Ì¡×¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£ÅÔ¤ÏÃÔ´ÁÈï³²¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤ÊÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î1Ç¯°ÊÆâ¤ËÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢½÷À¤ÇÌó2³ä¡¢ÃËÀ¤Ç¤â1³ä¼å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ÖÃËÀ¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¡×²Ã³²¼Ô¤ÎÀÊÌ³ä¹ç
¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ËÁø¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢À¼¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÃÔ´ÁËÐÌÇ¤Ë¸þ¤±¡¢ÅìµþÅÔ¤¬Ä£Æâ²£ÃÇ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÔ´ÁËÐÌÇ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆºòÇ¯12·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅÅ¼ÖÆâ¡¦±Ø¹½Æâ¤Ç¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï37.2¡ó¡Ê½÷À54.3¡ó¡¢ÃËÀ15.1¡ó¡Ë¤Ç¡¢ÃËÀ¤Ç¤â°ìÄê¿ô¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÔÆâ¤Ë½»¤à30Âå¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢Ìë¤ÎËþ°÷ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ä¤ê³×¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±¦¼ê¤Ë¤Ï¼êÄó¤²¥«¥Ð¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¿Íº®¤ß¤ò¤«¤Ê¬¤±¤ÆÎÙ¤Î¼ÖÎ¾¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÍ¤Î¸å¤í¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤È»×¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢ËÍ¤ÎÂÎ¤Ë¼ê¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤¤¿¤À¤±¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤â¿¨¤é¤ì¡¢ÃÔ´Á¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëþ°÷ÅÅ¼Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤ÏÆÃÃÊ²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Èï³²¤ËÁø¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢À¼¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤Î±Ø¤ÇÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¡¢±Ø°÷¤Ë»ö¾ð¤òÏÃ¤¹¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹ÔÈÈ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤êÂáÊá¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÃËÀ¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¡£¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î×¾²¿´Íý»Î¤ÎÀ¾²¬¿¿Í³Èþ»á¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÅÔ¤äÆâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÃÔ´ÁÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡Ø²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¡Ø²æËý¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Ï½÷À¤è¤ê¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÆ¨¤²¤¿¡Ù¡Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬¡¢ÃËÀ¤è¤ê¤â½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï½÷À°Ê¾å¤Ë¡ØÆ¨¤²¤¿¡Ù¡Ø°ÜÆ°¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥Çー¥¿¤Ç¤â¤Ï¤Ã¤¤ê½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢²Ã³²¼Ô¤ÎÀÊÌ¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï²Ã³²¼Ô¤ÎÀÊÌ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À¤¬Èï³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢²Ã³²¼Ô¤Ï¡Ø°ÛÀ¡Ù¤¬89%¡¢¡ØÆ±À¡Ù¤¬1%¡Ê¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×10.1¡ó¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀÈï³²¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ø°ÛÀ¡Ù¤Î²Ã³²¼Ô¤¬42.5%¡¢¡ØÆ±À¡Ù¤¬44.1%¡Ê¡Ö¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×13.4¡ó¡Ë¤È¤Û¤ÜÈ¾¡¹¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃËÀ¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢½÷À¤¬²Ã³²¼Ô¤Î¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ò²ñ¤Ë¤Ï¡ØÃËÀ¡á²Ã³²¼Ô¡Ù¡Ø½÷À¡áÈï³²¼Ô¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÄê´ÑÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢ÃËÀ¼«¿È¤¬Èï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤¹¤°¤Ë¤Ï¾õ¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤º¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
ÃËÀ¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤Ï¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô¤Ï½÷À°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
ÃÔ´ÁÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼þ°Ï¤ËÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤ÎÄ´ºº¤ÇÌó3³ä¡¢ÅÔ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ÏÌó4³äÄøÅÙ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡ÖÁêÃÌ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¤Ç¤Ï¡ØÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¡Ø¿´ÇÛ¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬¡¢½÷À¤Ï¡Ø¤ª¤ª¤´¤È¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÔ¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¡ØÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï38.6%¡Ê½÷À¤Ï49.9%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÃËÀ¤ÏÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃËÀ¤âÃÔ´Á¤ËÁø¤¨¤Ð¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃËÀ¤¬ÃÔ´ÁÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¼è¤ë¹ÔÆ°¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾²¬»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤¬¡¢Í§¤À¤Á¤È¤Î´Ö¤Ç¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤¯Ê¹¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯ÉÔ²÷¤Ê½ÐÍè»ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ØÈï³²¡Ù¤ÈÂª¤¨¤ë¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤â¤½¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤â¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÁêÃÌ¤·¤Æ¤â¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤È¤â¤Ë¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤½¤Î»þ¤Ë²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ù¤Ê¤É¤È¼þ°Ï¤«¤é¸À¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÃËÀ¤È¤·¤Æ¤â¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤·¡¢Èï³²¼ÔÃËÀ¼«¿È¤¬¼«Ê¬¤Î½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤ÐÆó¼¡Èï³²¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ØºÇ½é¤«¤é±ç½õ¤Ê¤É¤òµá¤á¤ºÃ¯¤Ë¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÃËÀ¤ÎÃÔ´ÁÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡ÖÉ½¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿ô¤Ï½÷À°Ê¾å¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤¹À¾²¬»á¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÀ¼Ò²ñÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð²ñ¼Ò¤Î±ã²ñ¤Ê¤É¤Ç¡¢È³¥²ー¥à¤È¤·¤Æ¥º¥Ü¥ó¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âÎ©ÇÉ¤ÊÀË½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼þ°Ï¤È¤Î´Ø·¸À¤ä¡¢¡ØËÜÅö¤Ï¤¹¤´¤¯·ù¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤â¾Ð¤Ã¤ÆÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡È¥Î¥ê¤Î°¤¤¤ä¤Ä¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤µ¤é¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶²¤ì¤«¤é¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤――¤½¤¦¤¤¤¦¡È¶õµ¤¡É¤¬¡¢ÃËÀ¤ÎÀË½ÎÏÈï³²¤¬¼Ò²ñ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÃËÀ¤âÀË½ÎÏÈï³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤Ï²¿¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖÀË½ÎÏÈï³²¤Ï¡¢°ìÀ¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë³Ø¹»¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¡¢³Ø¹»¤Î¥È¥¤¥ì¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹â¹»¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤âÀË½ÎÏÈï³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Ò²ñ¤¬ÈÝÄê¤»¤º¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤ºÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Èï³²¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤éÈÝÄê¤»¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï³Ø¹»¤äÉÂ±¡¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ÇÈï³²¼Ô¤¬ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢·¼È¯¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤â²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀË½ÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¤Î·¼È¯¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£¤Ç¤â¡ØÃÔ´Á¤ÎÈï³²¼Ô¡á½÷À¡Ù¤È°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ëÀÊÌ¤Î¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØÃÔ´Á¤ËÃí°Õ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÈï³²¼Ô¤ÎÂ¦¤¬¼«Ê¬¤ò¼é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬°¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø²Ã³²¼Ô¤¬°¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌÁë¸ý¤Î¾ì¤ÇÃË½÷º¹¤Ïº¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡£À¾²¬»á¤Ï¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÀÈÈºá¡¦ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ù¤È¤¤¤¦ÁêÃÌÁë¸ý¤¬Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¹ÔÀ¯¤¬¡Ø½÷ÀÁêÃÌ¡Ù¤È¤¤¤¦Áë¸ý¤âÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÀË½ÎÏ¤Ë¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤«¤é¤ÎDV¤ÎÈï³²¤äÎ¥º§ÁêÃÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÃËÀÁêÃÌ¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
°ìÉô¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â½÷À¤è¤ê¤â³«ÀßÆü¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÌ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃË½÷³Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â´ØÀ¾¤Î°ìÅÔ»Ô¤Ç½÷ÀÁêÃÌ¤Î¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¤â°ìÄêÄøÅÙ¤Î¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¼õ¤±»®¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÃËÀ¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ë¤â¼Ò²ñ¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
°ì¸þ¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤Î¤Ê¤¤ÃÔ´ÁÈï³²¡£¤·¤«¤·Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥¢¥×¥ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¼þ°Ï¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¾²¬»á¤Ï¡Ö´õË¾¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
Ä´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿ÃÔ´ÁÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¡£ÀÊÌ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤â¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º»ö¼Â¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢Èï³²¤ò¸«²á¤´¤µ¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ø¤Î°ìÊâ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½¸±Ñ¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸Éô¥Ë¥åー¥¹ÈÉ