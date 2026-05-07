投票が同数だった半年前の選挙結果をめぐり、くじ引きや異議申し立てが行われた茨城県神栖市長選に進展があった。3度目の検証の結果、現市長の当選が無効となり、敗れた前市長が逆転勝利となった。【映像】木内氏が不満をあらわにした瞬間現職の木内敏之市長は「私は生まれてからずっと、まんじゅう屋のせがれ。なぜ認められないのか、やはり分からない」とコメントした。奇跡のストーリーは、2025年11月から。“まんじゅう