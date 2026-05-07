発明家・ドクター中松氏（９７）が７日、東京国際フォーラムで「第４０回世界天才会議」の開会式に出席した。米・ニューヨークで第１回が開催され、今年で４０回目。中松氏による開会宣言でテープカットが行われた。中松氏は開会式後に取材に応じ、来月で９８歳になる長寿のひけつは筋トレと回答。「その筋トレもですね、（合計で）５０トンというね、普通の人では持ち上げられない（重さを持ち上げている）」と冗談を交えて話