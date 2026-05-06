親子お笑いコンビ「完熟フレッシュ」の池田57CRAZY（ゴナクレージー）さんが5月6日までにXを更新。娘で相方の池田レイラさん（21）の幼少期からの成長ぶりが分かる写真を公開した。【写真】12歳→20歳大人の女性に劇的変化「めっちゃ変わってる」「とても綺麗に」57CRAZYさんは、レイラさんの12歳のデビュー当時の写真と、20歳のときに撮影した写真を並べて公開。どちらのレイラさんも同じ柄の白Tシャツを身につけているも