ロックバンド「ハジオキクチバンド」のXが7日までに更新され、ベースの上沼優二郎が死去したことを発表した。昨年10月から行方不明となっており、同Xなどで情報提供を呼びかけていた。「ハジオキクチバンドから大切なお知らせです」とし、文書を公開。「皆様に大切なお知らせがございます。この度、ハジオキクチバンドBa.上沼優二郎が逝去いたしました」と報告。「これまで優二郎を支えてくださった皆様、関わってくださったす