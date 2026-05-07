新年度がスタートしてから約1か月。新しいクラスや生活にも少しずつ慣れてきた頃ではないでしょうか。一方で、年度末に子どもが持ち帰ってきた教科書やノート、プリント類の整理に頭を悩ませているママもいるかもしれません。最近では、教科書の表紙や挿絵がかわいいという声もあり、「捨てるのがもったいない」と感じる人もいるようです。とはいえ、すべてを保管しておくのはスペース的にもなかなか難しいもの……。そこでママス