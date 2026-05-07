ゴールデンウイーク中、北海道内各地でクマが目撃されました。オホーツクの興部町では推定２メートル、３００キロほどの巨大なクマの姿がカメラの映像で確認されました。５月２日、オホーツクの興部町の山の中で撮影された映像です。カメラに映ったのは巨大なクマ。前足には鋭く伸びた爪が見られ、襲われたらひとたまりもありません。 この場所から２０メートル離れた場所にある別のカメ