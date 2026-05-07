きのう（6日）、川崎市で55歳の女性が死亡したひき逃げ事件で、警察はトラックを運転していた54歳の男を逮捕しました。【写真を見る】川崎市の死亡ひき逃げ 「ニュース見て自分かと」自ら通報したトラック運転手の男（54）逮捕神奈川県警ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、埼玉県の運送業・姥貝晴樹容疑者（54）です。姥貝容疑者はきのう午前2時すぎ、川崎市中原区の交差点で横断歩道にいた日野敬子さん（55）をトラック