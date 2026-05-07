東京・台東区の「放課後子供教室」の職員が児童に土下座を強要していたことがわかりました。東京・台東区はきょう、区内の「放課後子供教室」で先月24日、区が委託する業者の職員が利用者の児童に土下座を強要していたと明らかにしました。「放課後子供教室」は、放課後の校舎を使って小学生に居場所や学びを提供する取り組みです。区によりますと、児童は鬼ごっこをしていてこの職員にぶつかったため、職員が「わざとぶつかられた