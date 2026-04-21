イーサリアムのリステーキングを行うKelpDAOがハッキングを受け、約2億9200万ドル(約464億円)相当の仮想通貨「rsETH」が流出した事件について、KelpDAOにインフラを提供していたLayerZeroが「北朝鮮のハッカー集団が実行した可能性が高い」と発表しました。https://t.co/3vIHs3Xgs4— LayerZero (@LayerZero_Core) 2026年4月20日KelpDAOはイーサリアムを預けてネットワークの検証に参加し、手数料の分配を受ける「ステーキン