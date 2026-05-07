タウンライフ未来総合研究所は4月30日、注文住宅マッチングサービス「タウンライフ家づくり」へ寄せられた問い合わせを分析した結果を発表した。調査対象データは、2024年4月1日〜2026年4月15日までに寄せられた有効問い合わせのうち、集計可能な15万2,111件。注文住宅検討者の世帯タイプ構成調査における世帯タイプは、大人1人以上+子ども/幼児ありを「子育て世帯」と定義。また、大人2人(子ども/幼児なし)で世帯主が49歳以下の場