日本マクドナルド（東京都新宿区）の人気メニュー「サムライマック」シリーズの新作「炙（あぶ）り醤油（しょうゆ）風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が5月7日午後5時から期間限定で販売されます。【衝撃！】具材詰まってる！「サムライマック」新商品とシリーズ商品を比較！プレゼントキャンペーンの詳細も！2021年4月にサムライマックシリーズの“初代”「炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ」が販売を開始。2025年3月に「