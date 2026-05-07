言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、歴史に名を刻む思想家、自然界の植物、そしてアフリカ大陸の国という、3つの言葉を選びました。歴史、理科、地理といった多彩なジャンルの知識を思い出しながら、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□か□□しお□□がるヒント：ストア派の哲学者としても知られる