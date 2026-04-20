海賊版シャドウライブラリのAnna's ArchiveがSpotifyのコンテンツを無断で収集していたことでSpotifyと大手レコード会社3社から提訴され、裁判の結果3億2220万ドル(約510億円)の賠償命令が下されました。この件が話題になったことで、「そもそもSpotifyは著作権侵害から始まった」というエピソードが話題になっています。Rasmus Fleischer skriver en bok om Spotifyhttps://www.di.se/digital/han-skriver-en-bok-om-spotify-det-