ハンタウイルスへの感染が確認され死亡した女性と接触したオランダの航空会社の客室乗務員が、新たにハンタウイルスに感染した疑いがあることが分かりました。地元メディアによりますと、オランダ保健省は7日、オランダ人女性がハンタウイルスに感染した疑いのある症状を示していると発表しました。症状は軽いとのことです。この女性はオランダの航空会社KLMの客室乗務員で、死亡後にハンタウイルスへの感染が確認されたオランダ人