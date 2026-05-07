所属アーティストのイベントでの立ち姿が話題’18年をもってタレント業を引退し、’23年に自身が代表を務める芸能事務所・TOBEを設立した滝沢秀明氏（44）。近年、滝沢氏の姿を目にできる機会はかなり限られている状況だが、先日は所属アーティストのイベント会場に堂々と登場し、ファンを驚かせていたという。「滝沢氏はTOBEアーティストのコンサート会場によく足を運んでいますし、芸能界引退後も一部ファンには目撃されています