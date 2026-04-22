X(旧Twitter)のプロダクトヘッド(製品責任者)であるニキータ・ビア氏が、好みのトピックのタイムラインを作成できる「カスタムタイムライン」をXプレミアムユーザー向けに導入したことを発表しました。Ladies and gentlemen, today we're launching one of our biggest changes to 𝕏Introducing Custom TimelinesThis feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics,