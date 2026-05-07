YouTuberとして活動する鈴木優香のデジタル写真集『In Bloom』が、2026年5月7日にリリースされた。3ヵ月連続で展開するシリーズの第2弾となり、清楚さと色気が同居する多彩な表情を収めた1冊に仕上がっている。【別カット】ドキドキ…透けるドットシャツで振り向く鈴木優香鈴木優香は2000年8月15日生まれ、静岡県出身。2021年にAKB48を卒業後、YouTuberとして活動を開始し、公式チャンネルは登録者数50万人を超える人気を集め