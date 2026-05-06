ゴールデンウィークは旅行やお出かけが楽しみではあるものの、移動時の交通渋滞が思わぬトラブルや修羅場を生むことも少なくない。「東京くらい、俺の運転で余裕っしょ」その言葉は、GWの渋滞と昼に食べた大盛りカレーによって、見事に粉砕された。高澤文雄さん（仮名）が、笑うに笑えない車中でのハプニングを明かす。◆昼飯の大盛カレーの山が、渋滞中の腹痛で噴火寸前！地方に住んでいた高澤さんは、推しアイドルのイベントが東