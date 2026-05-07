名古屋市南区の公園で、列車にぶつかったとみられる「ニホンカモシカ」が捕獲されました。 【写真を見る】列車にぶつかったとみられる｢ニホンカモシカ｣ うずくまる様子も… 公園で捕獲 名古屋市内で目撃情報相次ぐ 7日午前5時20分ごろ、名古屋市瑞穂区で犬の散歩をしていた人が、カモシカとみられる一頭の動物を目撃しました。この動物は、その後草の茂みの中に入り込み、姿を消しました。 警察によりますと、瑞穂区内では7日朝