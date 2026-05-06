「世界最高の医療機関」に選ばれたこともある総合病院のメイヨー・クリニックが、すい臓がんを臨床診断の最大3年前に発見するのに役立つAIを開発したと発表しました。腫瘍が目に見えるまで成長する前の治療が可能な段階で、病気の微妙な兆候を特定することができる可能性があります。Mayo Clinic AI helps specialists detect pancreatic cancer up to 3 years before diagnosis in landmark validation study - Mayo Clinic News