きょうの東京株式市場で、日経平均株価は大幅に値上がりしました。先週末からの上げ幅は3320円で、過去最大となりました。また、終値でも、史上初めて6万2000円台をつける記録的な一日となりました。【写真を見る】【速報】日経平均 上げ幅も史上最大の3320円終値は6万2833円 「この勢いがどこまで広がるかは見極め必要」市場には過熱感や警戒感もゴールデンウイークが明けた東京株式市場。取引開始直後から買い注文が