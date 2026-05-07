東京都台東区は7日、区立小学校の放課後子ども教室で、委託事業者の職員が児童1人に土下座を強要していたと発表した。4月24日に起きたが、区に報告していなかった。区によると、外遊びの見守りをしていた職員と児童がぶつかり、職員は故意だととらえ土下座させた。一緒にいた別の職員が現場責任者に報告し、事業者の本部も把握していたが区へは報告しておらず、区は30日、匿名の通報で知った。職員は「謝罪の仕方を教えたかっ