細木数子の自伝的ドラマ「地獄に堕ちるわよ」（Netflix）が4月27日から配信され、話題になっている。マツコ・デラックスのNetflix新番組が制作中止に…「3年間続く大殺界の2年目」の気になる今後同作では、細木の極貧の少女時代、暴力団との恋愛も含んだズブズブ交際、「週刊現代」の記事をきっかけに表舞台から消えるまでを描いているが、物語の根底に流れるキーワードは「カネ」と「男」。細木は男を利用して上昇気流に乗る