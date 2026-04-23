Blueskyのバージョン1.121が日本時間の2026年4月23日にリリースされました。投稿画像の最大解像度が4000×4000ピクセルに拡大されたほか、複数の画像を含む投稿の表示形式が変更されています。今回のアップデートにより、Blueskyに投稿可能な画像の最大解像度が4000×4000ピクセル、最大ファイルサイズが2MBに拡張されました。実際の動作を試すためにiPhoneで撮影した解像度「2268×4032ピクセル」、ファイルサイズ「3.1MB」の写真