「イモトのWiFi」、「にしたんクリニック」など様々な事業を展開し、スターを起用したユニークなCMで知られるエクスコムグローバル。この企業の創業者である西村誠司社長が、サイバー犯罪被害に遭ったときに経験した危機を振り返った。【画像】西村誠司さんが経営するエクスコムグローバルは、郷ひろみさんなどのスターを起用したCMが有名◆◆◆7000万円の借金からスタートWi-Fiや美容医療を中心に事業を展開し、2022年からは高