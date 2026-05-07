今季の大谷は投手として際立った数字を残している(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は現地時間5月5日、敵地ヒューストンでのアストロズ戦に先発した。ドジャース移籍後自己最長で3年ぶりとなる7回を投げて、4安打2失点、8奪三振。打線の援護がなく2敗目を喫したが、今季自己最速となる101マイル（約162.5km）をマークするなど、マウンド上での存在感は際立った。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーン