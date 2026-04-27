アメリカの最高裁判所は2026年3月に、海賊版を配信する場を与えたISPにレコード会社が責任を求めた訴訟について「著作権侵害の疑いのある加入者にサービスを提供し続けたという理由だけで、ISPに著作権侵害の幇助(ほうじょ)責任を負うことはできない」という判決を下しました。この最高裁判決は審理中のさまざまな裁判に影響を与えていますが、Googleも2026年4月17日に裁判所に申し立てを提出し、「出版社がGoogleを訴えた著作権責