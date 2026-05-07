警察車両の赤色灯神奈川県警は7日、川崎市の路上で自転車を運転していた女性をはねて死亡させ逃走したとして、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、埼玉県八潮市、運送業姥貝晴樹容疑者（54）を逮捕した。逮捕容疑は6日午前2時10分ごろ、中型貨物車を運転し、川崎市中原区等々力の丁字路交差点にある横断歩道上にいた日野敬子さん（55）と衝突し救護せずに逃走した疑い。事故を起こしたことは