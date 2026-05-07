２９歳の有名女優が、眉毛を剃った姿を見せた。７日までに自身のインスタグラムを更新し「私は私を私と呼ぶ。Ｔｈｉｓｍｙｆａｖｏｒｉｔｅｓｏｎｇ．」と投稿したのは女優の吉本実憂。撮影のオフショットからプライベートまで、思い出ショットをアップした。その１枚が、眉毛を全剃りした姿。短編映画「ＤＲＵＮＫ」での姿だ。フォロワーは「眉毛が無いー」「眉ないと怖い」「ＤＲＵＮＫの実憂さん、ヤバいヤツ」「ち