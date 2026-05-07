タレントの石田純一が７日、フジテレビ系「ぽかぽか」に出演。最高年収３億円だったバブル時代のイケイケぶりを告白した。かつて“天狗”だった著名人が天狗のお面を被り、天狗時代の豪快エピソードを紹介する人気コーナー。出てくるエピソードは豪快で「バブル期に稼いだ総額は２０億円」「最高年収３億円」「１・５億円の別荘をキャッシュで購入」「買ったマンション３億５０００万円」という景気のいいものばかり。当時は