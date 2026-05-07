福島県の磐越自動車道で発生したマイクロバスの事故をめぐり、警察は、このバスを運転していた男を近く過失運転致死傷の容疑で逮捕する方針を固めました。磐越自動車道・磐梯熱海インターチェンジ近くの上り車線で6日、部活で遠征中の高校生を乗せたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、新潟県の高校生、稲垣尋斗さん（17）が亡くなりました。稲垣さんはマイクロバスの後ろの窓から車外に投げ出されたとみられています。けが