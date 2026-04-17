世界有数のオンライン通販サイトとして君臨するAmazonは、自社プラットフォームを利用する独立系の販売業者に対し、他のプラットフォームより安い価格で販売するよう求めていたとして捜査や訴訟の対象となっています。アメリカのカリフォルニア州が起こした裁判で提出された文書から、Amazonによる価格操作戦術の一端が明らかとなりました。Newly unsealed records reveal Amazon’s price-fixing tactics, California attorney ge