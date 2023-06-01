福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生1人が死亡しました。運転手の手配に関わった会社は会見で、運転歴を把握していなかったことを明らかにしました。ゴールデンウイーク最終日。高校生たちが練習試合へ向かう途中、痛ましい事故は起こりました。記者「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故がこちらで起こったとみられます。けが人も多数出たもようです」前方部分が大破した
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. スイスでハンタウイルス感染確認
- 2. 「一緒にいたかった」遺体放置か
- 3. 生協宅配 車両荷台内で排尿事案
- 4. ハイスペ既婚男性と交際 末路
- 5. 感染疑いの船に入港反対表明
- 6. レア提供ハンバーグ店で食中毒
- 7. 家に知らない女 平手打ちされる
- 8. 紀子さまの花柄ワンピ 賛否の声
- 9. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 10. バス事故「手術必要な生徒多数」
- 1. 「一緒にいたかった」遺体放置か
- 2. 生協宅配 車両荷台内で排尿事案
- 3. ハイスペ既婚男性と交際 末路
- 4. レア提供ハンバーグ店で食中毒
- 5. 家に知らない女 平手打ちされる
- 6. 紀子さまの花柄ワンピ 賛否の声
- 7. バス事故「手術必要な生徒多数」
- 8. 生徒死亡 運転手は外部に依頼
- 9. ハンタウイルスで厚労省が発表
- 10. 海外旅行「マック2人で3000円」
- 1. 催事出店者の衛生管理を三越謝罪
- 2. ウイルス集団感染の船に邦人乗船
- 3. 父の介護に専念も「人生返して」
- 4. GW最終日「帰りたくない」娘号泣
- 5. “音楽外交”も定着？ 高市首相ベトナム・豪州訪問のウラ側
- 6. 定年後の暮らし 夫婦が語る秘訣
- 7. 中2病に見える ひろゆき氏指摘
- 8. 小野田大臣の女性SP→Xで話題に
- 9. 「高市やばい」トレンド入りの訳
- 10. JKに痴漢? 元教師は「後悔の涙」
- 1. スイスでハンタウイルス感染確認
- 2. 感染疑いの船に入港反対表明
- 3. 英の元王子を歪めたのは、母か
- 4. やってられない 北で異例の空気
- 5. フランス「至宝」返還の動き加速
- 6. 132人死亡航空事故 故意に墜落か
- 7. 四川省の自然公園でバンジージャンプの命綱が切れて観光客死亡、開業1カ月で営業停止―中国
- 8. 食糧横流され 北軍が見せしめ
- 9. 中国で「最も美しい農村」、保護と発展を両立 江西省婺源県
- 10. 中国報道官 日本は「自衛」逸脱
- 1. 中高年の「長時間睡眠」のリスク
- 2. 資産1億円でFIRE「虚しいだけ」
- 3. 使われない駅ホームを活用…注目
- 4. iPhone18 低価格帯を充実へ?
- 5. シートベルト装着せず、バス運転
- 6. 「10円で遊べる」ゲーセン大復活
- 7. 「ケチ」孫の言葉に夫婦が絶句
- 8. 円買い介入 事実上の防衛ライン
- 9. できるリーダーの「ほめ方」
- 10. 都知事肝いりなのに…深刻な懸念
- 1. 「Google垢BAN」増加か 自衛策は
- 2. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 3. 動画編集ソフトDaVinci Resolveが写真業界に殴り込み!？ 話題の「フォトページ」について聞いてきた！
- 4. NUROモバイル、月490円の「5分かけ放題オプション」提供開始
- 5. AnkerがAmazonで最大45%OFFに
- 6. 裏に何かある?Apple製品販売終了
- 7. 新製品ニュース : ニッシンジャパン スピードライト i60A
- 8. Amazon高評価の商品をガチ検証
- 9. Microsoftがオープンソース3DCGソフト「Blender」の開発基金に参加
- 10. 無料でいいの? Google新LLM評価
- 11. 【気になるトレンド用語】賛否両論のミシュランガイドっていつからあるの
- 12. 【トレビアン動画】DMMライブチャットの裏側に潜入！ チャットガールの素顔とは？
- 13. クリスマスが中止にならない“理由”
- 14. 「ミニファミコン」で大きなコントローラーも使えるように改造してみました（ウェブ情報実験室）
- 15. グーグル、外国でも検索結果を自動翻訳する機能
- 16. アップルストアの店舗受け取りは代理人でもOK！iPhoneをオンライン注文した場合の手順をご紹介
- 17. 新製品ニュース : SAMYANG製EマウントAFレンズの調整やファームアップが可能な「SAMYANG Lens Station」
- 18. 「字が小さく読みずらい」をサッと解決。コントロールセンターから文字を拡大：iPhone Tips
- 19. iPhone Xのノッチディスプレイ風が流行している真意とは？ ASUSなど各社が採用するメリットはあるのか
- 20. 2013年の今日、「dynabook KIRA V832」が発売されました：今日は何の日？
- 1. まさかの珍プレー…ネット騒然
- 2. 大谷翔平「圧巻」の今季ワースト
- 3. 大谷 敵地アストロズ戦で違和感
- 4. 阪神高橋 60年ぶり3試合連続完封
- 5. 岡本 球団創設50年で2度目の偉業
- 6. 大谷の衝撃の1球に「8歳児」酷評
- 7. J1百年構想 DF中山雄太に問題か
- 8. 岡本和真 5月からHR量産のわけ
- 9. 8強入りも 中国メディアは不安
- 10. J2大宮が連勝 監督はコメント
- 1. 尾形ら告発の「嫌われ芸人」話題
- 2. R-1王者いじめ「正解知ってる」
- 3. 和久田麻由子「衝撃のギャラ」
- 4. 「なこなこカップル」離婚発表
- 5. 唐田えりか「半年間外に出ず」
- 6. 人気芸人がスプレー缶詐欺に遭う
- 7. 「10分で撤収」大野智に落胆も
- 8. 神田愛花 休養の夫との取り組み
- 9. B'z 日テレW杯テーマ曲に決定
- 10. 「家賃200万円」板野友美の独立
- 1. 身長174cmは入店拒否? 店員絶叫
- 2. セブン 人気パン6品が100円に
- 3. 傘をささない米 雨の対処法は
- 4. UNIQLO 50代向けセットアップ
- 5. 「結婚して」ビビる大木に告白
- 6. マックのポテトLの注文方法話題
- 7. 知っておきたい栄養素の効能
- 8. 眉メイクで「垢抜けない」原因
- 9. セリアの「優秀チャーム」紹介
- 10. こんな雰囲気ほしい♡ 小松菜奈さんの奥行きを感じさせる”濃さ”がステキすぎる
- 11. 雪見だいふく新作♡サクサク食感が楽しい話題の一品に注目
- 12. 大人が挑戦しやすいウルフヘア
- 13. 妊娠中の便秘「心」も深く関係?
- 14. 「行き遅れの年増」「女らしいところもなく」なんて...。古い価値観の嫁父と初顔合わせ
- 15. 見つけたら即確保ーーーーッッ！！【ダイソー】デザインが可愛い♡「シール」
- 16. いま90’sテイストがお洒落。フェミニンな【囲み目メイク】でオンナ度を底上げ
- 17. 「男の子じゃないのが残念」産後に義母が放った一言に違和感…徐々に姿を表すヤバすぎ義母の正体とは!?
- 18. 車の中で…嘘でしょ? 彼氏に驚愕
- 19. 混ぜるとダメ? 離乳食の落とし穴
- 20. 12星座【ダメンズ】あるある 射手座男性は恋人の浮気も自分の浮気も容認!?