福島県の磐越道でマイクロバスがガードレールに衝突し、高校生1人が死亡しました。運転手の手配に関わった会社は会見で、運転歴を把握していなかったことを明らかにしました。ゴールデンウイーク最終日。高校生たちが練習試合へ向かう途中、痛ましい事故は起こりました。記者「郡山市の磐越道の事故現場です。マイクロバスなど複数の車が絡む事故がこちらで起こったとみられます。けが人も多数出たもようです」前方部分が大破した