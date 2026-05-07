福島県の磐越自動車道で6日朝、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突し男子生徒1人が死亡した事故で7日午前、バスの運営会社「蒲原鉄道」に国土交通省の職員が立ち入り調査に入りました。7日午前、国交省の職員が五泉市にある蒲原鉄道の本社に立ち入り調査に入りました。蒲原鉄道は6日夜記者会見し、北越高校から依頼を受け、レンタカー予約やバスの運転手を紹介するな