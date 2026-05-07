元NHKアナウンサー神田愛花（53）が語った夫婦円満の秘訣（ひけつ）がネット上で話題となっている。神田は6日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」にMCとして生出演。夫婦円満の秘訣（ひけつ）について言及する一幕があった。現在、夫のバナナマン日村勇紀（53）は体調不良により休養中。そんな中、神田は「お家でゲームやってましてね。『龍が如く』っていって、沖縄で釣りやってるんですよ」と切り出した。やっているソフトは最新作「