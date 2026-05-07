4月、三重県津市の公園で、10代の男性に暴行を加え、骨折など全治3か月の重傷を負わせたとして、10代の少年4人が逮捕されました。 【写真を見る】“人違い”で声をかけた10代男性に…暴行加え骨折など全治3か月の重傷負わせた疑い 10代の少年4人を逮捕 いずれも容疑認める 三重･津市の公園 傷害の疑いで逮捕されたのは、津市や鈴鹿市に住む15歳から17歳の高校生や、とび職の少年ら、あわせて4人です。 警察によりますと、4人は4