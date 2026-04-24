FacebookやInstagramを運営するMetaが、Metaアカウントの改良を発表しました。「さまざまなアプリやデバイスへのログインと管理をよりシンプルで一元化する」ためのもので、Instaramへのパスキーの対応を含めたセキュリティ機能の強化も行われています。Meta Account: The Simpler Way to Access Your Apps and Deviceshttps://about.fb.com/news/2026/04/meta-account/従来のMetaアカウントは、VRヘッドセットとFacebookやInstagr